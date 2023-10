A Magyar Fürdőszövetség idén már hatodik alkalommal szervezi meg a Szaunázók hétvégéjét; október 7-8. között tematikus szaunaprogramokkal várják az érdeklődőket az ország fürdőiben – közölte a fürdőszövetség.

Október 7-én 16 órától valamennyi csatlakozó szaunában egységes tematikus szaunaprogram lesz: ugyanaz a zene szól, ugyanazt az illatot használják és ugyanazt a koreográfiát adják elő a szaunamesterek. Az országos programban részt vevő fürdők listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján található. Kiderült, az egri Egri Termál- és Strandfürdő, s a Török Fürdő idén első alkalommal csatlakozott.

Tájékoztatásuk szerint virágoskert, birsalma, Game of Thrones és még számos különleges hangulatú szauna szeánszon is részt vehetnek azok, akik az Egri Termál- és Strandfürdőbe és a Török Fürdőbe látogatnak el. Vármegyénkből még az egerszalóki Saliris Thermal & Spa is csatlakozott a programhoz.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)