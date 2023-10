Vendégünk érkezett – Mentett cicának adott otthont csütörtökön az EVAT székháza – írják közösségi oldalukon.

– Kollégánk ma egy mentett cicával érkezett munkába, aki természetes azonnal a mai nap sztárja lett. Tchibo, Kormi, Bagira, Cirmos: csak néhány az elhangzott név javaslatok közül azonnal felfedezte az irodákat és a kollégákkal is megismerkedett, de sajnos a munkába még nem szállt be. A székházban tett felfedező útja végén természetesen evett, ivott majd egy EVAT-os kulcstartóval történő hatalmas játék után dorombolós mély szunyókába kezdett.

Reméljük ,a kis fekete csöppséget kollégánk máskor is elhozza majd dolgozni, hiszen ha Társaságunk igazgatósága is jóváhagyja, akkor hamarosan ő lehet majd a cég Rágcsálóirtási és Dorombolásügyi Divíziójának újdonsült vezetője –írták.