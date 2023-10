Az elmúlt napokban 18, az Országfásítási Programban nyert facsemetét ültettek el Visonta községben, hogy hozzájáruljanak környezetük zöldítéséhez és a fenntarthatóság növeléséhez, tájékoztatta portálunkat Szarvas László polgármester.

– A program célja az volt, hogy javítsuk a környezet minőségét és szépítsük a települést. A facsemeték ültetése nem csak esztétikailag teszi vonzóvá falunkat, hanem számos egyéb előnye is van. Egyrészt, a fák oxigént termelnek és segítik a levegő minőségének javítását, így egészségesebb környezetet teremtve a lakosoknak. Emellett a fák árnyékot nyújtanak, így csökkentik a nyári hőséget, és hűvösebb környezetet teremtenek a közterületeken. Az újonnan ültetett fák gondozása is kulcsfontosságú a program sikeréhez. A Visontáért Nonprofit Kft. dolgozói fogják végezni a fák rendszeres öntözését és karbantartását, hogy biztosítsák egészségüket és növekedésüket. Fontos megjegyezni, hogy a faültetési program hosszú távú befektetés. Az ültetett csemeték csak évek múltán érik el teljes méretüket és környezeti hatásaikat. Ez azért fontos, hogy a jövő generációk is élvezhessék a fák által nyújtott előnyöket. Reméljük, hogy ezen erőfeszítéseink is hozzájárulnak a környezetünk szépítéséhez, a település fenntarthatóságának növeléséhez, és a közösségünk összekovácsolódásához – összegezte Szarvas László.

A visontaiak környezettudatos gondolkodása nem véletlen. A polgármester korábban már beszélt arról portálunknak, hogy a falu tőszomszédságában lévő bányából és az erőműből szálló por, korom és pernye régebben évtizedeken át belepte a települést. Mint mondta, annak idején vödörszámra söpörték le a szennyező anyagokat a teraszaikról, járdáikról. Az utóbbi években tett környezetkímélő fejlesztéseiért Visonta önkormányzatát 2022-ben a Heves Megyei Klímabarát-díjjal tüntette ki a megyei közgyűlés.