A bányából és az erőműből szálló por, korom és pernye régebben évtizedeken át belepte a települést. ­Szarvas László polgármester elmondta, hogy annak idején vödörszámra söpörték le a szennyező anyagokat a teraszaikról, járdáikról.

– Szerintem az elismeréshez az segített bennünket, hogy mi igazán megtanultuk értékelni a környezetvédelmet – fogalmazott Szarvas László. – Aki tiszta környezetben lakik, vagy ott nőtt fel, az talán nem ennyire fogékony erre. Az utóbbi időben az erőműben elvégzett beruházásoknak köszönhetően tisztább lett nálunk a levegő, s ez további lépésekre ösztönöz bennünket.

A községvezető közölte, hogy első lépésként az illegális hulladéktól szabadították meg a helységet bel- és külterületen. Rendbe tették a növényzetet a parkokban, fákat, virágokat ültettek. Olyan hulladéklerakó rendszert építettek ki, ahol külön gyűjtik a gumit, az elektronikai hulladékot, a háztartási olajat, illetve az építési törmeléket, s nagy sikere van megoldásnak.

Meglepő megújuló energiaforrás - Visonta szőlőterületén ­évente hatalmas mennyiségű ­venyige halmozódik fel. A település önkormányzata összegyűjteti a lemetszett szőlővesszőket a gazdáktól, azokat bálázza és fűtésre használja fel. A szigetelt intézményeket jól melegíti ugyanis ez a tüzelőanyag. Szarvas László kiemelte továbbá, hogy majdnem teljesen ingyenes megoldás ez, ráadásul a venyige újratermelődő energiaforrás. Mint tudatta, ahogy minden égetés, ez is jár füsttel, de leginkább csak a begyújtáskor, amíg a tüzelőrendszer fel nem melegszik, ­utána viszont már környezetbarát módszer. A minimális légszennyezést azzal zárják majd ki, hogy hamarosan porleválasztó rendszert is beszereznek a kazánokhoz.

– Ezzel párhuzamosan, pályázatok segítségével, napkollektorral láttuk el a tanuszodánkat – részletezte Szavas László. – Ha télen napsütéses idő van, rádolgozik a fűtésre is. Intézményeinkben kondenzációs gázkazánra cseréltük a régi fűtőberendezést, csökkentve ezzel a költségeket, meg a környezeti terhelést is. Így már nem vagyunk gáznagyfogyasztók, s ily módon évente egymillió forint rendelkezésre állási díjat spórolunk meg. A megtakarítást az út- és járdaépítés mellett parkosításra tudtuk fordítani. Az iskolát tizennégy, a templomot öt kilowattnyi napelem szolgálja, a művelődési házon 28 kilowattos naperőművet telepítettünk. Környezetvédelmi beruházásként most tárgyalunk arról, hogy a bánya és az erőmű a hat kilovoltos nagyfeszültségű vezetékét az egyik lakott utcánkból telepítse át a kertek területén álló, jelenleg használaton kívüli oszlopsorra.

Újabb terv - Visontán most lakossági esővízgyűjtőre pályáznak a Life IP vízmegtakarítási programjában. Szarvas László elmondta, hogy hétszázezertől három és fél millió forintig terjed a megnyerhető összeg. Szerinte sikeres lesz az ötlet, a kiskerttulajdonosok legtöbbje már régóta hordókba gyűjti a csapadékot a locsoláshoz.

Szarvas László a legújabb környezetkímélő fejlesztésükről, az idén átadott, kétállásos autómosóról is beszélt a Heolnak.

– Otthon mosni az autót elég káros dolog, a por mellett szennyezőanyagok, olaj, gumipor kerülhetnek ugyanis az elfolyó vízzel a kertekbe, az élelmiszerláncba. Az új autómosónk a modern szűrőberendezésével megtisztítja a felhasznált vizet, amely a gyűjtőárokból elpárologhat, azaz a szennyvízhálózatot sem terheli – emelte ki.

A polgármester arról is beszélt, hogy Visontán a zöldhulladékot kamerával, sorompóval védett telepen is gyűjtik. Évente egy-két alkalommal ledarálják, majd biomasszaként hasznosítják.