Márton-napi zsír-zsúrra, majd tollasbálra készülődnek Parádsasváron a maskarások. Immár második alkalommal rendezik meg vidám programot, amely november 11-én, szombaton délután két órakor kezdődik a helyi művelődési ház parkolójában.

A helyszínen mini népi játékportával várják a gyermekeket és a gyermeklelkű felnőtteket. Ezúttal is lesz eszem-iszom: zsíros deszka, forralt bor, tea és raknak egy jó nagy tüzet is, hogy melegedhessenek az emberek. Kinczel Rózsika néni hamónikázik, míg a Galiba-Libák, azaz a Parádsasvári maskarások adnak elő egy könnyed, vidám produkciót. Mindeközben a bodonyi Kenderszer Néptáncegyüttes emeli a hangulatot. Délután fél ötkor lámpás menet indul a falu főutcáin, a Rákóczi út, és a Kossuth út érintésével.

Este nyolctól első alkalommal rendeznek tollasbált a kultúrházban. A vacsorát követően Váray Károly szórakoztatja a vendégeket, s lesz tombolhaúzás is.

Mivel az esti program zártkörű, a részletekről érdeklődni november 5-ig lehet Szabó Judit +36 70 401 5394, Albert Viktória+36 70 671 3745, Szalai Katalin +36 20 966 7711-es telefonszámán. A bevétel az egyesület munkáját segíti.