Lőrinciben nagy sikerrel zárult a burgonya- és a hagymaosztás, a jogosultak több mint nyolcvan százaléka igényelte a terményt – tájékoztatta portálunkat a kezdeményezés ötletgazdája, Pálinkás Péter alpolgármester. Közölte: az elmúlt szombati osztáskor mintegy ezerötszáz háztartás képviselője jelent meg személyesen az Árkádnál, hogy átvegye a juttatást, további százötvenen pedig időben regisztráltak, számukra az önkormányzat elkezdte a kiszállítást. Akit nem találnak otthon, azt írásban értesítik a további egyeztetésről.

Mint arról portálunk beszámolt, a képviselő-testület nemrég döntött arról, hogy minden olyan porta, amelyben nem élnek helyiadó-tartozással regisztrált, lakcímkártyával a jogosultságukat igazoló lőrinciek, öt-öt kilogramm hagymát és tizenöt-tizenöt kilogramm krumplit kapnak térítésmentesen. Az akciót a lakosság túlnyomó hányada nagy tetszéssel fogadta, s ennek hangot is adtak a közösségi platformokon. Ugyanakkor – ahogy az ilyen esetekben máshol is tapasztalható – akadt néhány hangadó elégedetlenkedő is, akik ilyen-olyan okoknál fogva belekötöttek az akció lebonyolításába, de utóbbiakat a többség hamar „helyre tette”. A leginkább komikus talán annak a fiatalembernek az eljárása volt, aki a kedvezményét felajánlotta egy idős embernek, s mindezt „élőben” bejelentkezve reklámozta az interneten. Sokak szerint ez már a jövő évi önkormányzati választás kampányának az előjele; voltak, akik meg is jegyezték, hogy elegánsabb lett volna, ha az illető a saját felajánlásával kampányol, nem pedig az általa amúgy elég gyakran bírált önkormányzat – amúgy a részére ingyenesen biztosított – juttatásával…