– Korábban is arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ha folyamatosan esik a hó és van csapadékutánpótlás, akkor a gépek egy fordulóköre alatt, ami nagyjából 2-4 órát vesz igénybe, újra havas lehet az út és újabb beavatkozásokra van szükség. Teljes kapacitással dolgoztunk és dolgozunk az országos utakon, Heves vármegyében összesen 3 telephelyről, vagyis a vármegye 3 pontjáról kell eljutnunk minden általunk kezelt útra. Összefoglalva: a folyamatos munkavégzésünk mellett is lehetnek és lesznek is még télies útviszonyok, ezzel számolnia kell minden közlekedőnek. Arra kérjük az autósokat, hogy csak téli gumival felszerelt járművekkel induljanak el és vezessenek a szokásosnál is óvatosabban a téli hónapokban - hívta fel a figyelmet a kommunikációs osztályvezető.

Korábban számoltunk be arról, portálunkkon, hogy rengeteg hó esett a Mátrában, de dolgoznak a hókotrók.