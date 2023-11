Autólopás rendítette meg Poroszló közösségét november 9-én. A Suzuki Swift típusú járművet a poroszlói pizzéria Csapó köz felőli parkolójából vitték el.

Az autó tulajdonosai, a rendőrségi bejelentés után Facebookon is közzétették a hírt és a közösség segítségét kérték. Az esetre mindenki felkapta a fejét és egyre többen osztották meg a bejegyzést. A közösség összefogó ereje végül eredményes lett, egy ismerősük látta az autót Füzesabonyban, onnantól pedig Füzesabonyi Rendőrkapitányság vette át az ügyet.

Az esetről megkérdeztük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatát, akik elmondták portálunknak, hogy Füzesabonyi Rendőrkapitányság - jármű önkényes elvétele - bűntett elkövetése miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Hozzátették, a nyomozók az ellopott gépjárművet megtalálták, az elkövető azonosítása folyamatban van.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a lakosságot, hogy az autófeltörések megelőzése érdekében fogadják meg az alábbiakban megfogalmazott tanácsokat:

- Mindig zárjuk be a gépjármű ajtajait, még akkor is, ha csak rövid időre távolodunk el a járműtől. A gépjármű lezárása a zárt udvarban, illetve garázsban történő tárolás esetén is szükséges.

- Mindig ellenőrizzük, az ajtók nyithatóságát. Előfordulhat, hogy a lezártnak hitt gépkocsi ajtók nyitva maradnak, mert a zárak nem megfelelően működnek, illetve a központi zár nem jól funkcionál.

- Használjunk a gépjárműbe épített riasztóberendezést és azt, a jármű parkolását követően helyezzük élesített állapotba.

Elmondták, hogy a kivilágítatlan, kisebb gyalogos- és járműforgalmú, vagy elhagyatott területen hagyott járművek gyakrabban válnak bűnözők célpontjává. A parkolóhely megválasztásánál a következőket javasolják figyelembe venni:

- A gépjárművet lehetőség szerint tároljuk zárható garázsban, vagy válasszunk őrzött parkolóhelyet.

- Amennyiben a jármű közterületen parkol, válasszunk jól megvilágított, nagyobb forgalmú területet.

- Az esetleges autófeltörés kockázatát nagyban csökkentheti a területet rögzítő térfigyelő kamera.

- Ne hagyjunk értéket gépkocsiban, az autó nem biztonságos tárolóeszköz.

- Üres táskát sem szabad a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon túl jelentős anyagi kárt is jelent.

- Személyes iratokat és a jármű okmányait soha ne tartsuk a személyautóban. Ezek megszerzése további visszaélésekre adnak lehetőséget.

Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen található nyomok megőrzése érdekében, ne nyúljunk semmihez, és értesítsük a rendőrséget a 112 telefonszámon.

