A nagyúti Czékmány Hanna nagyon súlyos beteg. Hét évesen kerekesszékkel közlekedik, nem tud járni, és csak néhány szót tud kimondani. Ezek oka, hogy háromszoros agyvérzéssel, valamint vesevéna trombózissal született, és maradandó agykárosodást szenvedett.

Az orvosok nem sok jóval kecsegtették a szülőket, azt mondták, Hanna csak vegetálni fog, mint egy szobanövény. Nem hagyták annyiban a dolgot, a család mindent megtesz azért, hogy a kislány járhasson. Volt már műtétje külföldön, kezelésekre hordják, és szeretnének neki egy olyan gépet beszerezni, amivel otthon is lehetne javítani az állapotán. Ezek azonban mind nagyon sokba kerülnek, ezért is rendezték meg idén is az Agria Parkban a sütivásárt.

– Egy ötnapos fejlesztés a fővárosban, szállással együtt 270 ezer forintba kerül, és minden hónapban szüksége van erre, hogy javulhasson az állapota. Egy évben több mint hárommillió forint kiadásunk van csak a fejlesztések miatt, így minden segítség jól jön számunkra, ezért is rendeztük meg a sütivásárt Egerben – mondta el portálunknak Hanna édesanyja, Barczai Zsuzsanna.

Mint mondta, tavaly nagyon jól sikerült a vásár, fél éves terápiát ki tudtak fizetni a befolyt összegből.

Szombaton sokan látogattak el az egri plázába, ottjártunkkor Hannáék standjánál is gyülekeztek az emberek, hogy a sütemények közül válogassanak, s támogassák a kislányt álmai elérésében, miszerint járhasson.

Barczai Zsuzsanna szavaiból az is kiderült, szeretnének egy olyan gépet beszerezni, amivel otthon tudnának javítani Hanna állapotán, ez a berendezés használtam körülbelül másfél millió forintba kerül. Ezért is nagyon bíznak benne, hogy sikeres lesz az idei sütivásár is.

Kiemelte, nagyon hálásak az önkénteseknek, akik édességeket készítettek, segítettek árulni azokat, és mindenkinek, aki támogatja őket. Úgy fogalmazott, a segítőik nélkül most nem itt tartanának, nem tudnák kifizetni az összes költségüket, és nem tudna fejlődni Hanna.

Aki szeretne segíteni a családnak, a Facebook-oldalukon minden szükséges információt megtalál.