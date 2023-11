Gyönyörű fotókat készített az éjszakai Parádsasvárról Demecs Norbert, Heves vármegye nagykövete. A képek mellett Demecs Norbert arra is emlékeztette követőit, hogy a mostani hétvégén kétszer is túrát szervez, november 4-én Gyöngyöstarjánba és Mátrafüredre is a túravezetővel tarthatnak az érdeklődők.