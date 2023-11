Az iskolában hétfőn és csütörtökön a kormányhivatal népegészségügyi szakemberei tartanak előadásokat a gyerekeknek. Szó esik a biztonságos strandolásról, a vizek minőségéről és arról, hogy milyen egészségügyi dolgokra kell odafigyelni strandolás idején. Tájékoztatást kapnak a gyerekek a különböző betegségekről és azok megelőzéséről, valamint az egészség megtartásáról is. Ezek mellett pedig bemutatják nekik a segítségnyújtás technikáit és eszközeit is, melyeket ki is próbálhatnak.

Kedden és csütörtökön előadásokat tart az osztályoknak az iskola védőnője is, aki minden korosztálynak megfelelő témákkal érkezik. Kedd délután pedig mentő és segítő kutyákkal ismerkedhetnek a gyerekek és láthatnak tőlük bemutatót is. Szerdán és pénteken több egyetemi hallgatók érkeznak majd az iskolába, akik az egészségtudománnyal kapcsolatos tanulmányaikról fognak előadásokat és beszélgetéseket tartani. Csütörtökön ismét a népegészségügyisek lesznek jelen az iskolában, emellett pedig akadálypályát is kell majd teljesíteniük a gyerekeknek, hogy az egészséges versengés és mozgás se maradjon ki a hétből.

Ezeken túl az órák közti szünetekben ügyességi játékokkal, akadálypályákkal, problémamegoldó feladatokkal készülnek a gyerekeknek, hogy elegendő mozgásban legyen részük. A megfelelő táplálkozásról is gondoskodnak az egészséghéten az iskolában, a tej mellé gyümölcsös müzlit kapnak a gyerekek továbbá mindennap friss zöldséget és gyümölcsöket kóstolhatnak.