– Már forgatjuk a Szélcsengő című filmet, amelynek a forgatókönyvírója és az egyik producere vagyok. Nélkületek nem készülhetne el ez a film - adta hírül dr. Mangó Gabriella a Facebookon.

Mint írja, nagyon fontosnak tartja ezt a filmet, mert soha nem elég beszélnünk a szeretetről, az összetartozásról és a szülő gyerek kapcsolatról. Azokról az emberi értékekről, amelyek mélységét, jelentőségét a lelki folyamatainkra a hétköznapokban elfelejtük.

– Fontos, hogy megtaláljuk magunkban magunkat. És meglássuk a másikban a sebzett és sebezhető embert. Köszönöm, hogy eddig is támogattatok. Aki még megteheti... minden forintnak helye van. A stáb profi és többen lélekből dolgoznak. Mert a munkájukat kifizetni nem tudnám, és amit most adnak, amúgy is megfizethetetlen - írja a gyöngyösi háziorvos Facebook-bejegyzésében.