A közösségről ők így fogalmaznak oldalukon: „Ebben a közösségben együtt vagyunk jóban és rosszban. Az együttlét új, egészséges módjait kialakítva tanulunk élni és fejlődni. Nyitottan és őszintén megosztjuk egymással tapasztalatainkat, erőnket és reményeinket. Megtanulunk törődni magunkkal, társainkkal és a közösséggel. Különbségeink ellenére erős kötelék tart össze minket: a felépülés szándéka.”

Ezt az erős köteléket mutatta meg a szerda esti színházi előadás is, ahol a felépülésben lévők nem nekik megírt mondatokkal, szavakkal igyekeztek megmutatni azt a küzdelmet, amelyet az alkohollal, tudatmódosító szerekkel vívtak, vívnak, hanem saját megélésüket tárták azok elé, akik részt vettek a prograomon. Az előadás utáni beszélgetésen kiderült, a felépülésük nem valami csodálatos és könnyű módszer eredménye. Küzdelem, amelynek célja a változás, egy jobb élet, egy józan élet megteremtése.

A komlói Leo Amici Addiktológiai Alapítvány színházterápiás előadása Egerben.

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap



Az egyik néző fel is vetette nekik, hogy tudják-e mi lesz a Leoban töltött hónapok után. Kiderült, pontosan tudják, hogy a józanságukat csak úgy tarthatják meg, ha nem engedik el a megtartó közösségeket. A színpad szélén ülők között többen is voltak, akik korábban Komlón tették le függőségüket, ám ma maguk is a központban dolgoznak segítőként. Maga az intézetvezető, Pataki Zoltán is így került a Leoba. Az intézmény honlapján olvasható bemutatkozásában így ír erről:

„Szociális munkás a szakmám, a közösséghez viszont nem ezen az úton, hanem terápiásként csatlakoztam 2007-ben. Azóta józanul élek, felépülő függőként határozom meg magam. 2010 óta dolgozom az Alapítványnál.”

Kérdeztek és őszinte válaszokat kaptak a közönségben ülő függők, hozzátartozók is. Egymás mellett ült a színpad szélén a jogi pályáját, egzisztenciáját elveszítő ember és a fegyházat megjárt önmagát is bűnözőként meghatározó férfi. A közönség számára is egyételmű volt, különbözőségükben is mennyire hasonlóak. Tudnak egymásnak segíteni, ugyanoda tartanak. Egy józan élet felé. A Leóban minden segítséget megkapnak ehhez.