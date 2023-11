A szeretetszolgálat a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, valamint karitatív területen a szervezeten belül végzett, kiemelkedő munka elismerésére alapította 2018-ban a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend volt tartományfőnökéről elnevezett Ambrózia-díjat. A kitüntetést a Szeretetszolgálat minden évben a Szociális munka napjához kapcsolódóan adja át munkájuk elismeréseként és önzetlen szolgálatukért köszönetképpen olyan munkatársaknak és önkénteseknek, akik áldozatkész munkájukkal az egész máltai közösség számára példaképek lehetnek - írja a közlemény.

Ambrózia-díjat kapott munkája elismeréseként Fülöp Bertalanné, az abasári önkéntescsoport vezetője is, tudatta a szeretetszolgálat.

Fülöp Bertalanné Marika 1951. június 24-én született Abasáron. Egészségügyi végzettsége, az idős emberek iránti figyelme, empátiája és állhatatossága révén csaknem három évtizedig dolgozott szociális területen: az idősek nappali ellátását vezette szülővárosában. Lelkesen és hatékonyan buzdít másokat is a segítségnyújtásra, ennek elismeréseként Kiváló Véradószervező címet is kapott 1998-ban. Ugyanebben az évben csatlakozott önkéntesként a Máltai Szeretetszolgálathoz, ahová keresztény hite és törődő lelkülete vezette.

Az abasári csoport 2008-as újjászervezésétől Fülöp Bertalanné irányítja az önkéntesek munkáját a településen. Az ő vezetésével végzik meghatározó szolgálatukat az adományok gyűjtése, közvetítése terén, és sok közösségi programot is szerveznek az abasári idősek és rászoruló családok támogatására. Évtizedes hagyománya van a „Legyen mindenkinek meleg étel az ünnepi asztalán” elnevezésű akciójuknak, mely során a csoport tagjai 50-100 rászoruló, magányos idős embernek főznek és szállítanak meleg vacsorát karácsonykor. Fülöp Bertalanné a csoporttagok felé is odaadó figyelemmel fordul, testvéri közösséget teremt. A csoport hitéletének gazdagítására fáradhatatlanul szervez lelki programokat, zarándoklatokat. Olyan ember, aki nem csak a rászorulók, hanem a vele szolgálók szükségét, küzdelmeit, örömeit is számon tartja.

„Munkájukat nem megjátszva, hanem tiszta szívvel csinálják. Segítenek az ügyintézésben. Kabátot, cipőt és pólót is kerítettek nekem. Nemcsak felhozzák a vacsorát, hanem megkérdezik azt is, hová tegyék. Úgy viselkednek velünk, mint a saját családtagjaikkal” – így jellemezték a máltai szociális munkásokat azok a hajléktalan, fogyatékossággal élő, rászoruló idős emberek, akik a szociális munka napja alkalmából forgatott kisfilmben szerepeltek. A videót Máltai Szeretetszolgálat Ambrózia-díjának átadó ünnepségének kezdetén vetítették le.

A 2018-ban alapított Ambrózia-díj névadója a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend egykori tartományfőnöke, Ambrózia nővér. Az évente odaítélt kitüntetéssel a Máltai Szeretetszolgálat a szervezeten belül a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, valamint karitatív területen végzett kiemelkedő munkát ismeri el.

Köszöntőjében Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy a nagy horderejű társadalmi eseményeknek, változásoknak mindig megvannak a győztesei és vesztesei. „A szociális munkát végzők küldetése a mindenkori kárvallottak mellett állni. Segítőnek lenni annyit jelent: föltenni az életünket arra, hogy a veszteseket szolgáljuk” – mondta.