– Refluxnak azt a betegséget nevezzük, amikor a gyomorsav a gyomorból a nyelőcsőbe jut, azon sokszor felmaródást is okoz – írja Facebook posztjában dr. Manó Gabriella gyöngyösi háziorvos, természetgyógyász. A doktornő a betegség tüneteit is ismertette, meglepő lehet, de a száraz köhögés is jelezheti, hogy refluxunk van.

– A mellkasunk és a hasüregünk a rekesznek nevezett izommal van elválasztva. Enélkül az izom nélkül nem élnénk, mert a beleink összenyomnák a mellkasi szerveinket a tüdőnket és a szívünket. A rekeszizmon vannak átjárók a nyelőcsőnek és az ereinknek. Van, hogy ezek az átjárók nagyobbak, így akár a gyomor jelentős része is feltüremkedhet a mellkasba. Ebben az esetben, természetesen a gyomorszáj nem zár rendesen, a gyomortartalom a nyelőcsőbe kerül. Ez az eset, vagy ehhez hasonló létrejöhet akkor is, ha a hasunk, beleink puffadtak és a hasüregi puffadás felnyomja a rekeszünket. A gyomorszáj akkor sem tud zárni rendesen. És akkor jön a baj. A tünetek változatosak lehetnek: száraz köhögés, krahácsolás, tüdő, hörgő betegség nélküli köhögési inger, égő érzés a torokban, mellkasban, görcsös, nyak felé induló fájdalmak, esetleg állkapocsfájdalom is, mellkasi nyomással, feszítéssel, de lehet tünet a pulzusváltozás, vagy a folyamatos maró érzés a torokban, az a tipikus gombóc érzet – sorolta a tüneteket.

Azt írta, van akinél a testhelyzet váltja ki a refluxos rohamot: tévénézés közben félig fekvő, félig ülő tartás, pláne ha közben sós mogyorót rágcsál a beteg.

– Indíthatja a fájdalmat túl fűszeres étel fogyasztása is, erős ízek, sok szénsavas innivaló, káposzta. Van, aki a lila káposztára kifejezetten érzékeny, de a sok tejtermék vagy akár a glutén tartalmú ételek is. A bors, a kömény, a hagyma mind-mind refluxot okozhatnak – magyarázta dr. Mangó Gabriella a posztban, amiben arra is kitért, a refluxos rosszullét esetén mi a teendő: javasolja akár kettő drotaverin tartalmú gyógyszer, dupla adag bélflóra-javító bevételét is, de trükköket is megosztott.

– Két evőkanál olívaolaj, négy filter borsmenta teából tea és fájdalomcsillapító. És ha még mindig nem vagy jól, akkor az óramutató járásával azonos irányba körözz a hasadon. Ne ülj le, járkálj! Egy forró fürdő lehet, hogy jót tesz. Tegyél meleg vizes palackot a hasadra, vegyél be savcsökkentőt. Akár dupla dózisban is! És, ha elmúlt a görcsös fájdalmad, akkor jól jegyezd meg, hogy mi indította el és kerüld legközelebb! – tanácsolja.