A festő 1997-ben 39 festményét ajándékozta Nagyrédének. Ez az anyag hívta életre a rédei galériát, amelynek állománya azóta gyarapodott.

– A község intézményeiben – községháza, iskola, napközi – több képe látható. A művelődési ház előterében az eltelt évtizedek ellenére jó állapotban van az egész falat díszítő sgraffito, amelyet 2019-ben helyi védelem alá vettünk. A házasságkötő termet az egyik főműve, egy márványmozaik kompozíció ékesíti. Önkormányzatunk óvja a Molnár-hagyatékot, a tulajdonunkban lévő félszáz festmény állandó kiállításon látható egyéb időben is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a gazdag kiállítást megmutathatjuk a nagyközönségnek, s arra, hogy Nagyréde ilyen kincsekkel rendelkezik. Ez is azt mutatja, hogy Molnár József és a ma élő alkotóink is csodát tesznek, hírét viszik Nagyrédének, a település közösségének, tükrözve községünk szeretetét – fogalmazott Siposné Fodor Judit.

Az esemény díszvendége Moni Morelly grafikusművész, Molnár József lánya volt, és a művész unokája is megjelent több más családtaggal együtt. A rendezvényre ellátogatott dr. Feledy Balázs művészeti író, kritikus. A nap során felavatták a Molnár József Közösségi Színtér új homlokzati feliratát is. Siposné Fodor Judit elmondta, hogy szerették volna még személyesebbé tenni a feliratot, így a művész nevét saját aláírását mintázva formálták meg a felületen. A polgármester és Molnár József lánya megkoszorúzták a festő emléktábláját is. A megemlékezést a Nagyrédei Asszonykórus fellépése tette még hangulatosabbá.

Molnár József, a lokálpatrióta festőművész a tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte, mestere Bernáth Aurél volt. Számos külföldi tanulmányúton járt, megfordult Krakkóban, Varsóban, Párizsban, Moszkvában, Szentpéterváron, Amszterdamban, Brüsszelben, több német városban, Csehországban és Görögországban is. Több tucat önálló kiállítást rendezett Budapesten és más magyar városokban, csoportkiállításokon is gyakran vett részt. Munkáit számos alkalommal díjakra érdemesítették. Pályája elejét főként arcképek és figurális kompozíciók jellemzik, utóbb szívesen festett tájképeket, csendéleteket. Murális – közvetlenül fal, mennyezet, vagy más állandó építészeti felület díszítését szolgáló – alkotásai közül kiemelkedőek mozaikból készült munkái Egerben, Nagyrédén, Szigetszentmártonban és Ópusztaszeren. Néhány műve a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, mások közintézményekhez, illetve magángyűjteményekbe kerültek, illetve szülőfalujának adományozta azokat.