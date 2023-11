– A díjátadó részén elismerésben részesültek a pályázat legkiemelkedőbb alkotásai, melyek ösztönzőként is hatottak a fiatal tehetségekre – számoltak be róla közösségi oldalukon, hozzátették, több száz pályamű érkezett be a felhívásra. Kiemelték, a zsűri értékeléséből kiderült, a gyerekek kiemelkedően tehetségesek voltak, és a népmese témáját számos különböző megközelítésből mutatták be a rajzaikon, festményeiken.

A kiállítás ingyenesen megtekinthető a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban január 5-ig.