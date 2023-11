– Az élet minden területén vannak megmérettetések, a gyerekek is szeretik összehasonlítani a a tudásukat és megmérettetni magukat. Vannak olyan versenyek, melyeknél jobb lenne, ha nem lennének, például a politika vagy a háború, de vannak azok a versenyek, melyek előbbre viszik az emberiséget és ilyenek a tanulmányi versenyek is. Többek között ezért szervezzük meg évről évre ezt a versenysorozatot, valamint azért is, hogy minél szélesebb körben megismertethessük a diákokkal és szüleikkel a Neumann gimnáziumot. A verseny pedig arra is lehetőséget biztosít, hogy mi is megismerkedjünk azokkal a tehetséges diákokkal, akik lehet, hogy a gimnáziumunkat fogják választani a továbbtanuláshoz – mondta el portálunknak gondolatait dr. Sipos Mihály, a Neumann János gimnázium igazgatója.