Dr. Mangó Gabriella, gyöngyösi háziorvos az orvos-beteg kapcsolatról szólt néhány szót közösségi oldalán feltöltött videóiban.

– Amit eddig tapasztaltam, hogy a betegnek mindig igaza van. Ha úgy is jön be hozzám, hogy nagyon extrém tüneteket mond el, s orvosként nem tudom összerakni a fizikai állapotát, akkor is mindig el kell higgyem, amit mond, s keresnem kell, mi lehet a panaszainak a hátterében – részletezte.

A doktornő elmondta, addig kell keresni azt, hogy mi okozza a gondot, amíg ki nem mondható, hogy nincsen más oka a tüneteknek, mint a beteg pszichés állapota.

Hozzátette, senkit nem lehet meggyógyítani akarata ellenére.

– Besorolhatóak a páciensek. Az egyik típusú az általam csak úgy nevezett, hogy Google doktorok. Ők eleve úgy jönnek a rendelőbe, hogy saját magukat diagnosztizálták. A másik csoport teljesen természetesnek fogja fel a gondjait, sokkal könnyebben veszi a dolgokat, mint más. S vannak olyanok, akik bagatellizálnak, mutatják az erőset, hogy ne derüljön ki, hogy félnek – foglalta össze.

Egy másik videóban folytatta ezt a sokakat érdeklő témát. Azt az esetet idézte fel, amikor valakinek egyszerre fáj a torka, sajog a dereka és még egyéb problémái is vannak, például felfázott.

– Arra kérek mindenkit, hogy mielőtt bemennének az orvoshoz, gondolják át, mik a panaszaik. Ha nem csupán egyetlen gondja van, kezdje így az orvosnál, vagyis előre mondja el, hogy több panasza van. Így az orvos felkészül arra, hogy több dolgot kell meghallgatnia, s lehet, hogy sokkal türelmesebb lesz. Egyébként, ha bárki úgy érzi, hogy az orvos idegesebb volt vagy nem kellőképpen figyelt oda a páciens mondandójára, akkor a beteg mondhatja, hogy később visszatér. S ha végül a következő alkalommal sem sikerül dűlőre jutni, akkor olyan orvost kell keresni, akiben megbízunk. Egyébként az orvos is ember, van bizonyos kiégés, de ha úgy érzik, hogy értékelik az embert a fehér köpeny mögött, mindenki sokkal segítőkészebb – mondta. Igaz, mindenki szeretné, ha minél több figyelem jutna neki, ha betegeskedik, de azzal is számolni kell, hogy tele a váró, így a gyógyító nem tölthet el bármennyi időt egyetlen pácienssel. Előfordulhat hogy egy látogatással csak a legsürgetőbb panaszt sikerül orvosolni.

Hangsúlyozta, a beteg sokszor érzi azt, hogy nem jut kellő figyelem rá a rendelőben, az orvos pedig azt, hogy nem fogadják meg a tanácsait. A betegek sokszor érzik, hogy ők nem fontosak mint emberek. Az orvosok pedig arra panaszkodnak, hogy ők nem számítanak mint emberek, csak mint orvosok.

– Nyilván, hogy egy orvos-beteg, beteg-orvos kapcsolatban mindenki teszi a "dolgát". A beteg panaszkodik, gyógyulni akar, az orvos meg gyógyít, vagy próbálkozik vele. Mégis, ha meglátja mindkét fél a másikban az embert, azzal sokkal könnyebbé tehető a gyógyítás, gyógyulás útja, mint ellenkező esetben – húzta alá dr. Mangó Gabriella.