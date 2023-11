A sportcsarnokban összesen 43 standot lehet végigjárni délután két óráig. A szervező kormányhivatal és a bemutatkozók célja volt, hogy a fiatalokat megalapozott pályaválasztási döntéshez segítsék. Huszonöt középiskola mutatta be képzési kínálatát a pályaválasztási kiállításon, de hasznos programokkal készülünk a pályamódosítás előtt álló felnőtteknek is. A térség 11 munkáltatója is készült szakmabemutatókkal. A kiállítók igazán változatosak voltak, s a szakmák szélet tárát felölelték: jelen volt az Eventus, az IQ pont, az Andrássy, a Bornemissza, illetve a Heves Vármegyei Kereskedelmi- és Iparkamara, az egri Markhot Ferenc kórház, a Sanatmetal, a készenléti rendőrség, de a Tetőépítők Egyesülete is. Az előadások és bemutatók szórakoztatták a látogatókat, az iparkamara jóvoltából pedig VR szemüveges szakmaszimulátort is kipróbálhattak. Voltak robotok, harcművészeti bemutató is, de például az asztalos mesterséggel is megismerkedhettek.

A hatvani Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulója Góbián Dorina asztalosként végzett.

– A családban van asztalos, mindig is nagyon érdekelt, hogy mi zajlik a műhelyben. Szeretem a fa illatát, az anyagát a textúráját, rettentő jó vele dolgozni. Nőként talán kicsit nehezebb a szakma az anyagmozgatás szempontjából, de mindenkit bátorítanék rá, aki kedvet érez hozzá. Úgy látom, nekünk sokkal könnyebb egy szakmai rajzot készíteni, átlátni például, a precíz aprólékos munka is jobban megy talán. Én bútorkészítéssel illetve bútorok restaurálásával szeretnék foglalkozni. Tanárainkat csak dicsérni tudom, mindent megtanítottak nekünk, amire szükségünk lesz ebben a szakmában – fogalmazott Dorina.

Foglalkoztatási szakemberek pályaválasztást segítő, pályaismeretet bővítő játékos feladatokkal is készültek, a Pedagógiai Szakszolgálat standjánál pedig képességvizsgáló eszközöket is ki lehetett próbálni. Segítséget kaphatnak a résztvevők a középiskolai jelentkezés menetrendje, pontszámítás, esélylatolgatás témakörében, a jelenlévő szakemberek szívesen elmagyarázzák a „felvételi matekot”.