A délutáni, 50 éves jubileumi eseményen köszöntőt Kiss Ferenc kollégiumvezető mondott, melyet ünnepi műsor követett. Varga Csaba nevelőtanár a fél évszázad emlékezetes pillanatait mutatta be képekben, míg a kezdeti évekre Bulejsza József egykori, ma már nyugalmazott kollégiumvezető emlékezett vissza. A kollégiumi diákok írásaiból készült válogatással, illetve kollégiumtörténeti kiállítással is megismerkedtek a résztvevők. Beszédet mondott az eseményen az iskolafenntartó Hit Gyülekezetének a képviselője is.