Verpelét a Mi Városunk Egyesület az ünnepek alkalmából is szervezett adományozást, így karácsonyra 307 gyermeket tudtak meglepni ajándékcsomaggal, játékokkal, könyvekkel és karácsonyfával is.

– Varázslatos, ami történt. A Baptista szeretetszolgálattól 267 cipősdoboz ajándék csomagot kaptunk, emellé még a helyi gyülekezet és egyesületünk tagjainak felajánlása is hozzájött, valamint egy kedves ismerősünk további 40 csomag szaloncukorral is hozzájárult az ajándékokhoz. Így összesen 307 ajándékcsomagot tudtunk összeállítani, valamint további társasjátékokkal és könyvekkel is kedveskedhettünk – részletezte a adománygyűjtést a Balogh József, aki pár társával Budapestről szállította Verpelétre a Baptista szeretetszolgálat adományait.

A gyermekek rögtön kipróbálták az új játékokat.

Forrás: Beküldött fotó

Az egyesület szombat reggel kezdte az osztást, Egerszalókra és Feldebrőre vittek csomagokat. Egerszalókon, a gyermekotthonban bent lakó 8 sérült gyermek kapott ajándékot és egy nagyméretű műfenyőt, melyet az egyesületnek ajánlottak fel. Ezentúl még négy hátrányos helyzetű családból 9 gyermeknek vittek csomagot a településen. Ezután Feldebrőre indultak, ahol három hátrányos helyzetű család 8 gyermekéhez vittek csomagot. A kiszállítás után pedig délután három órától Verpeléten kezdték el osztani az ajándékokat az egyesület tagjai és estére 213 csomag talált gazdára, a családoknál és a verpeléti gyermekotthon gyermekeinél.

Végül este hat órakor 60 doboz ajándékot szállítottak Egerbe, a Harmónia Gyermek Alapítvány számára, a sérült gyermekeknek.

– Hihetetlen mozgalmasan zajlott az utóbbi három napunk. Lehet hogy testileg kicsit fáradtak vagyunk, de lelkiekben annál erősebbek, mert számunkra is felemelő érzés tudni azt, hogy ilyen rengeteg gyermeknek sikerült örömet szerezni karácsonyra – zárta le a háromnapos program mesélését az egyesület alapítója.