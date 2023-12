Nagy Sándor polgármester bejelentette, a kilátásba helyezett 500 milliós fejlesztés eredményeként családi pihenő komplexum megvalósításával új turisztikai létesítményt valósíthatnak meg, amelyre a későbbiekben egyéb turisztikai látványosságot is tudnak építeni. Ilyen a csónakázó tó, illetve a kötélpálya kialakítása. Recsk életében ez az elmúlt évek egyik legnagyobb beruházásának számít. A megvalósítás a tó több mint nyolc kilométeres kerületét érinti. Időjárástól függetlenül, az év bármely évszakában akár gyalog, akár kerékpárral körbe lehet majd járni. Új hidat is terveznek, ami a tavon keresztül vezet. A tervekben napelemes kültéri világítások, új tűzrakó helyek, esőbeállók, játszótér és nagyobb társaságok befogadására alkalmas létesítmény, a hozzávaló infrastruktúrával is szerepel.

- Tudom, hogy sok helyen van még fejleszteni valónk! De azt is , hogy Recsk fejlődése nem áll meg! - írta közösségi oldalán a polgármester.

Mint arról korábban beszámoltunk, 70 millió forint jut a belterületi útszakaszok rendbetételére is.