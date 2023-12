– Izrael–Hamász-közötti háború tört ki, október 7-én, a palesztin Hamász vezetésével a Gázai övezetben működő fegyveres szervezetek nagyszabású támadást indítottak Izrael ellen. Ennek keretében a Hamász rakéták ezreit lőtte ki Izraelre, fegyveresei a szárazföldön behatoltak izraeli területre, településeket és katonai létesítményeket rohantak le, civileket és katonákat raboltak el és tűzharcba kezdtek az izraeli védelmi erőkkel. Válaszul az Izraeli erők mozgósítást rendeltek el, és válaszcsapásokat mérnek, és behatolnak a Gázai övezetbe. Ezenkívül Ciszjordániában is feszült a helyzet, ahol Eger testvérvárosa Jerikó is található. Naponta vannak itt is összecsapások, amelynek következtében naponta halnak meg az emberek. Sajnos csak a konfliktus ebben a szakaszában több ezer ember vesztette életét, és több ezer embert ért maradandó egészségkárosodás – írta előterjesztésében dr. Pápai Ákos.

Dr. Pócs Alfréd szerint több ezer civilt, palesztin egészségügyi dolgozót és gyereket öltek meg. Szerinte az igaz hírek nem jutnak el hazánkba. Több ezer foszforbombát vetettek be a fegyveres konfliktusban.

Igennel szavaztak: Eger közgyűlése kinyilvánította, hogy együttérzését fejezi ki, minden civil áldozat hozzátartozóinak, akár izraeli, akár palesztin áldozatról van szó. Kijelentjük, hogy az évtizedes háborúskodás egyetlen elfogadható vége, csak a két állami megoldással megkötött béke lehet. Kérjük, a feleket, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és akadályozzák meg a lakosság további értelmetlen szenvedését.

A II. Rákóczi Ferenc utca 46. szám alatti társasház nevében az Ökopanel Társasházkezelő Iroda, mint közös képviselő képviseletében Harcsa Gergely Ferenc ügyvezető kérelmet nyújtott be Eger önkormányzatához, melyben anyagi segítséget kéri. A közös képviselő kérelmében elmondta, hogy a társasház egy 80 lakásos „szállodafolyosós” épület, amelynek felújítására és balesetmentessé tételére a Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya kötelezte. A kötelezés értelmében a társasházat a hatóság omlás és balesetveszélyessé nyilvánította és egyben kötelezte a társasházat annak balesetmentessé tételére és felújítására.

– Mivel a társasház határidőben nem tett eleget a hatóság elrendelte a kötelezésben foglaltak Nemzeti Adó- és Vámhivatal általi végrehajtást. A NAV a Salgó Primer Kft.-t jelölte ki a kivitelezési feladatokra, a cég 2023. november 07-én megkezdte az elrendelt munkálatok végrehajtását. A munkálatok költsége várhatóan 17 millió forintot meghaladja. A társasház rendelkezik megtakarítással, a felújítási alapba befizetendő összeget is fokozatosan növelik, de ekkora összeg egyösszegű kifizetése teljesen ellehetetlenítené a működését és a társasházat fizetésképtelenné tenné. Erre tekintettel kéri a társasház nevében a közös képviselő az önkormányzat segítségét a végrehajtás összegének kifizetéséhez – ismertette Harcsa Gergely az iroda munkatársa. Kérik, hogy az önkormányzat a végrehajtás végleges összegének visszatérítendő támogatásként történő nyújtásáról döntsön a társasház részére. A társasház kérte, hogy a visszafizetési időszak legalább tíz éve legyen. A képviselők megszavazták az elvi hozzájárulást a konkrét összeg nélkül.

Arról is szavaztak, hogy a jövőben újabb helyközi járatot vonjanak be a helyi közlekedésbe. A 3407-es Eger-Noszvaj járat a buszállomástól a Vécseyvölgyig szállítja az utasokat.

A fejlesztések állapotáról szóló beszámolónál újra előkerült a Modern Városok Program miatt kibontakozott konfliktus, Mirkóczki Zita (MSZP) tanácsnok pedig a Kossuth Lajos utca felújításával kapcsolatban elmondta, várható volt, hogy év végéig nemhogy nem fejeződik be, de el sem kezdődik a projekt. Mint ahogy arról beszámoltunk, az egykori Egrix és a Vitkovics ház meghiúsult felújításának forrásából valósult volna meg év végéig a Kossuth utca felújítása.

– A Sas út második ütemén pedig esőben, hóban fagyban dolgoznak. Milyen minőségű munkát fog így átadni a kivitelező? – kérdezte Mirkóczki Zita. A városvezetés szerint viszont az hátráltatta az egri projekteket, hogy az Egri Városfejlesztési Kft-hez kerültek a projektek, a cégnél pedig nem történt semmi azon kívül, hogy eltüntettek egy kanapét - tette hozzá.