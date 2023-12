- Ebben a szezonban mindössze huszonöt darab covid-tesztet kaptunk a rendelőbe. Mivel ezek alkalmazása nem kötelező, jelentési kötelezettség sincs, ezért a tesztelés is csak egy lehetőség marad. A rendelőben egyre több a beteg, a váróban mindig találhatók maszkok, amit a hozzánk fordulók általában használnak is. Tekintve, hogy sok a megbetegedés, mindenkinek azt ajánlanám, hogy közösségben, bevásárlás közben, akár otthon is, ha például beteg van a családban, viseljen maszkot!