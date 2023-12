A részvénytársasághoz az alábbi kérdést küldtük: "Olvasók keresték meg heol.hu hírportálunkat azzal a felvetéssel, hogy január 1-ével bezárják az andornaktályai (3399) Postát. Igaz-e a szóbeszéd? Valóban zárás lesz, esetleg csökkentett üzemmód, vagy marad minden a régiek szerint? Zárás esetén mi az ok, és elkerülni miként tudná ezt a 2800 lelkes falu?"

A Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztály válaszlevele szerint: "Társaságunk mintegy 2200 postával, 350 mobilpostával, mintegy 550 csomagautomatával, valamint közel 400 postapartner bevonásával országszerte mindenhol elérhető és elérhetővé teszi szolgáltatásait. Jelenleg nincs folyamatban olyan intézkedés, amely Andornaktálya posta üzemeltetési módjának megváltoztatását eredményezné, azaz a posta továbbra is elérhető a településen."

A kommunikációs osztály közölte azt is, hogy mennyiben arra lakossági igény van, az igénybe vehető postai szolgáltatások köre postapartnerségen keresztül is bővíthető. "Az új postapartneri program lehetőséget teremt a helyiek számára, hogy a postai szolgáltatások továbbra is helyben, a korábbinál akár hosszabb nyitvatartási időben legyenek elérhetők. A programról itt található bővebb információ: https://www.posta.hu/partneri_program" – írták válaszlevelükben.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Magyar Nemzet)