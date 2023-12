Tippanné Szabó Erika, a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatója januártól vezeti az intézményt. Elhivatottan és lelkesen vágott bele az idei tanévbe, azt mondja, több újdonságot és újítást is sikerült bevezetnie.

– Az elképzelésem egy olyan általános iskola, ahol a gyermek, a szó valódi értelmében ízelítőt kap a természettudomány, a nyelv, az irodalom, a sport vagy a művészetek területéről. Célom, hogy az alaptantervben rögzített tananyagtartalmak elsajátításán túl, a tanórákon, illetve azokon kívüli tevékenységen keresztül a diák megismerje önmagát, felfedezze erősségeit, nemcsak értelmi, hanem érzelmi intelligenciája is fejlődjön. Ehhez kellett az intézményi hátteret kialakítani, megújítani! – fogalmaz az igazgató, s hozzáteszi, hogy ez természetesen csapatmunka és a tanári karral közösen lehet ezt megvalósítani.

– Kiváló, kreatív, innovatív gondolkodású pedagógusokkal újult meg csapatunk. Külön öröm, hogy egy új kolléganőnek köszönhetően, aki pszichopedagógus is, elindulhatott itt egy egyedülálló kezdeményezés, amelynek az OkosKaLand országos tanulásmódszertan az alapja. Az iskolánkban az első és második osztályos kisdiákok Mesékkel az iskolában címmel fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, s a módszer a komplex iskola-segítő program keretében történik. Sajnos egyre gyakrabban előfordul, hogy a gyermek iskolába érkezésekor még egyes részképességei rendellenesen működnek, vagy hiányoznak, és mindezek a tanulásban, illetve sok esetben a magatartásban is nehézséget okoznak. A foglalkozásokon azokat a részképességeket erősítik, melyek az eredményes tanuláshoz szükségesek. Természetesen gondoltunk a nagyobb gyermekekre is, hiszen az ötödik osztályosok komplex tanulásfejlesztésben vesznek részt szeptembertől, szintén a tanárnő segítségével. Különböző tanulási technikák megismertetésével segítjük a kudarcmentes, eredményes és örömteli tanulást – ecseteli a módszer lényegét Tippanné Szabó Erika.

Ezen kívül még számos egyéb foglalkozást és szakkört is biztosítanak a gyerekeknek. Az ötödikesek heti egy alkalommal drámafoglalkozáson vehetnek részt, ezáltal fejlődik a gyermekek szociális készsége, kommunikációs kompetenciája, elmélyül az önismeretük. A természettudományok iránt érdeklődők a természetbúvár szakkörrel kalandozhatnak, főként a globális és helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés a cél. Az informatika- robotika szakkör is igen népszerű. A kötelező digitális kultúra tantárgy keretein túl az iskola alsó és felső tagozaton is biztosítja, hogy a tanulók megismerkedjenek a robotok működésével, és elsajátítsák annak programozási alapjait. Ezen túl a virtuális sportokat szeretőknek az x-box-szakkör lehet a megfelelő program. Az iskolában emelt szintű angol nyelvoktatással biztosítják a tanulók számára a mindennapos angol nyelv órákat, a szakkörön harmadik osztályban pedig vidám hangulatban alapozzák a negyedik osztálytól kezdődő nyelvtanulást. A labdarúgás szakkörön játékos labdás feladatok, mérkőzések szerepelnek, a tömegsport szakkörön többek között népi játékok, futó- dobó, és fogójátékok alkotják a mozgásanyagot. Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetnek az iskolában a továbbtanulásra, ezért a nyolcadikosoknak magyar, és matematika felvételi felkészítőt szerveznek.