A hagyományos karácsonyi nagykoncertjére várta csütörtökön a zenerajongókat a gyöngyösi Barátok templomába a város idén 10 éves, rendkívül népszerű kórusa, a Sound of Spirit Énekegyüttes. Nagy Gábor, az énekegyüttes alapítója, vezetője már korábban elmondta portálunknak, hogy teljesen új feldolgozásokkal készültek e karácsonyi alkalomra. Ezekből kedden ízelítőt is adtak a Mátra Múzeumban zajlott Lélekmelengető karácsonyi koncerten. Akik újra meghallgatták a kórust, újra hallhatták sok más mellett például a Jingle Bell új változatát is.