A városháza közleménye kitér arra is, hogy az advent első hétvégéjére időzített találkozó elsősorban kulturális programokat tartalmazott: a külföldi delegációk saját díszeikkel ékesítették a Fő téren álló mindenki karácsonyfáját, és a Belváros téren zajló adventi rendezvényen is részt vettek, ahol vasárnap az első adventi gyertya meggyújtásában is közreműködtek. A találkozó alkalmat adott egymás kulturális hagyományainak megismertetésére is, a Mátra Művelődési Központban a résztvevők a Vidróczki Néptáncegyüttes előadását követően táncházon vettek részt, majd saját hagyományőrző csoportjaik is bemutatkoztak.

Az önkormányzat idén több régi testvárosi kapcsolatát is sikeresen élesztette újjá: a finnországi Pieksämäki mellett a dániai Ringsteddel is fel tudta eleveníteni együttműködését, tette hozzá a közlemény.