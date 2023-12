A menhelyi, gazdátlan kutyák és cicák javára szervez gyűjtést a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány. Számos településen találkozhatunk gazdátlan ebekkel a térségben is, így az állatvédők, menhelyek nincsenek könnyű helyzetben. A kóbor kutyák nehéz körülményein könnyít ugyan, hogy több állatmenhely be tudja fogadni őket, de azok már így is telítődtek, és az állatok élelmezésének költsége mellett, ki kell gazdálkodniuk a hirtelen megnövekedett orvosi költségeket is. Az állattartók és az önkormányzatok felelős hozzáállását igényli a helyzet.

A nehézségeken próbál enyhíteni a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány egy közös jótékony akció keretében, idén is megszervezve adománygyűjtő programjukat a menhelyeken élő négylábúak számára. December elején Hevesen, Hatvanban és Lőrinciben is várják az állatbarát és jó szándékú patrónusokat.

Ezt a programot még Kovács Lázár séf is támogatja, s Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselőjének videójában arra buzdít, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez.