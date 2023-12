Szabó Zsolt országgyűlési képviselő kezdeményezésére a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány idén is adományokat – eledelt, takarókat és mindent, ami az állatok javát szolgálja – gyűjt, amiket átadnak majd a menhelyeknek. Az évek óta zajló kezdeményezés sikeresnek bizonyult, már több mázsányi felajánlást juttattak el a kedvezményezetteknek az Állatok Karácsonya keretében.

Lőrinciben már december 4-én, hétfőn elkezdődött, és 7-éig, csütörtökig tart a gyűjtés a gazdátlan házi kedvencek javára. Olyan állatok megsegítésére gyűjtenek, „akik” három térségi kutya-, és egy cicamenhelyen egyelőre végleges gazdi nélkül élik mindennapjaikat.

Selypen, a gyűjtés helyszínén Édes Erzsike virágboltos is arra bátorítja a helyieket és a környéken élőket, hogy gondoljanak a még gazdátlan négylábúakra, támogassák őket, hogy nekik is szebb karácsonyuk lehessen. Erzsike és családja nagyon szeretik az állatokat, mint mondta, még kis cipőcskét is hoztak „nekik”.

Lőrinciben, azaz a selypi városrészben tehát december 7-éig Édes Erzsike virágboltjában, az útkereszteződés mellett várják a felajánlásokat, míg Hatvanban december 7-én a volt cukorgyár területén, a Radnóti tér 2. parkolójában, Hevesen pedig december 8-áig a művelődési központban adhatók le a felajánlások.