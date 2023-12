– Gyerekkorom óta szívügyem a gazdátlan kutyák segítése, a szülői háznál kettőt be is fogadtunk. Most az Egerért MOST Egyesülettel gyűjtünk az egri kutyamenhely javára – számolt be Oroján Sándor önkormányzati képviselő Facebook oldalán.

Felajánlóként jelentkezni a honlapjukon lehet.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: PixaBay)