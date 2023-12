Utóbbi témakörben Csathó Tibor, az ECKH működtetője portálunknak elmondta: önkéntes programnak hívják azt a projektjüket, ami fejlesztésre szorul. Azért szükséges az átalakulás, mert az Egri Civil Kerekasztal, a civil fórum 100-120 szervezetet tömörítő hálózat és nem túl sok olyan közösség van még, amelyik fogadna iskolai szolgálatokból önkénteseket.

– Ezen javítani kellene, illetve az önkéntesek számát is szeretnénk növelni. Több iskolát bevonni, lehetőleg minden iskolával kapcsolatba lenni Egerben. Szélesíteni, színesíteni kellene a szolgálatunkat. Már félkész, béta-verziónál tart egy online adatbázisunk, amelyben a gyerekek is kereshetnének, a tanárok is, illetve a civilek feltölthetnének önkéntes munkalehetőségeket – fogalmazott Csathó Tibor.