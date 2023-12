Bükkszenterzsébeten idén is úgy gazdálkodott az önkormányzat, hogy az év végéhez közeledve minden becsületesen dolgozó alkalmazott, így a közalkalmazottak és köztisztviselők is teljes havi bérüknek megfelelő jutalomban részesülnek decemberben. Az ünnepek előtt negyvenhárom, a köz érdekében munkálkodó személynek, mintegy 13 millió forintot utalnak át. A faluban a helyben élő családok is 10-10 ezer forintos támogatást kapnak csakúgy, mint az előző esztendőben. Az ajándékot a képviselőtestület tagjai személyesen viszik el a lakosoknak a 3,5 millió forintnyi összegben. A közmunkásokról sem felejtkeznek el. Ők harmincezer forintot kapnak jutalomként, amelyet egy tiszteletükre rendezett közös ebéd alkalmával adnak át nekik - tudatta a lakossággal Ortó Szilárd, a település polgármestere.

