Szót ejtettünk megdöbbentő számadatokról arra vonatkozóan, mennyi hulladékot termelünk hazánkban átlagosan, és arról is beszélgettünk, hogyan állnak az egriek a csomagolásmentes szemlélethez.

Karácsonykor még inkább hajlamosak az emberek a felesleges szemét termelésre, sokan minden ajándékot külön-külön becsomagolnak, pedig ahogy a podcast adásunkból is kiderül, remek alternatívák vannak arra is, hogy szépen "felöltöztessük" a meglepetéseket. A környezettudatosság jegyében olyan csomagolásmentes ajándéktippeket is adunk, melyeket mi magunk is elkészíthetünk.

Hallgasd meg teljes adásunkat:

