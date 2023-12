A kis kedvencek örökbefogadása, ajándékba adása vagy vétele sokszor kudarcba fulladhat, hiszen egy állat jól tartása hatalmas felelősség. Az Egri Menhelyen egész évben azon dolgoznak, hogy segítséget és menedéket tudjanak nyújtani az árván maradt kedvenceknek. Cikkünkben Társy Diána, az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány Egri Menhelyének vezetője mesél a felelősségteljes állattartásról.

Elmondta, hogy elsősorban arról érdemes megbizonyosodni, hogy milyen háziállatot szeretnénk, aztán eldönteni azt, hogy hol fogjuk tartani. Lehet csak kinti, csak benti vagy kinti-benti tartású is kis kedvencünk.

– Amennyiben kinti kutyát szeretnénk, akkor szökésbiztos jó kerítésre van szükség, mely megfelelő magasságú, nem kikaparható alapú és jó rácsozással felszerelt. Továbbá a kutya méreteihez illeszkedő hőszigetelt kutyaházat is be kell szerezni, mely megvédi őt az időjárás viszontagságaitól. Ugyanezen felszerelésre szükség van kinti-benti kutya esetében is. Macska esetén a benti tartás óvja őt a közlekedő gépjárművektől és a nem túl macskabarát kutyáktól. Mindkét fajnál fontos és elengedhetetlen a jó minőségű táplálék, valamint egy felelősségteljes gazda időben, 6-7 hónapos korban ivartalaníttatja házikedvencét. Ez nem csak a szaporodást gátolja meg, hanem meghosszabbíthatja az állat életét, mivel az egészségügyi hatásai jótékonyak, illetve a mentális hatása egy kiegyensúlyozott állatot eredményez – kezdte mesélni az állattartás alapjait Társy Diána, a menhely vezetője.

Ahhoz, hogy a számunkra megfelelő háziállatot ki tudjuk választani, érdemes átgondolni saját életünket és életritmusunkat, tanácsolta. Fontos, hogy olyan állatot keressünk, amelyik könnyen be tud illeszkedni a mindennapjainkba. Át kell gondolni a munkaidőnket, az aktivitásainkat, az életünk dinamikáját, igazából mindent. Kutya esetén például számolni kell a számára szükséges napi mozgásmennyiséggel és azzal, hogyan tudjuk majd azt beiktatni az életünkbe. Diána elmondta, hogy a lakókörnyezethez könnyen alkalmazkodik a kutya és a macska is, amennyiben megfelelőek az állattartási körülmények, így nagyrészt a gazdi életétől függ minden.

Az ünnepek során sokan ajándékoznak háziállatot családon belül, ezért megkérdeztük, hogy mire kell odafigyelni, ha kisgyermek is érintett.

– Alapvetően azzal kell tisztában lenni, hogy nem a gyermek neveli fel a házi kedvencet, hanem a felnőtt vagy a felnőttek. A gyermeket folyamatosan érdemes figyelni az állat közelében és jelezni felé, ha valamit nem jól csinál, például meghúzza a szőrét, a fülét, a farkát, durván nyúl hozzá, odacsap vagy sikítozik mellette. Ilyen helyzetben ki kell javítani a gyermek viselkedését, hiszen ő még nem tudja, hogyan kell bánni egy állattal. A felnőttek felelőssége az, hogy megtanítsák ezt a gyermeknek. Továbbá fontos azt is tudatni velük, hogy evés, ivás és pihenés közben nem szabad zavarnia az állatot – hívta fel a figyelmet Társy Diána a gyakori hibákra, hogy azokat elkerülhessük.

A megfelelő felkészüléssel kiküszöbölhetőek az állattartási problémák és a bármely családba gond nélkül be tud illeszkedni az új családtag. Diána azonban kiemelte, hogy bármilyen útközben felmerülő kérdés esetén, időben kell cselekedni, és akkor még orvosolható a helyzetet. Érdemes segítséget kérni szakembertől vagy probléma esetén jelezni azt, mert nem kell és nem is szabad húzni az időt a tanácskérésekkel.

