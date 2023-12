Rendkívül népszerű volt a karácsondi lakosoknak ingyenesen meghirdetett, karácsony előtti élelmiszerosztásunk, tájékoztatta portálunkat Földi Csaba polgármester.

– A szabolcsi termelők már hajnal fél 3-kor útnak indultak és fél 6-kor meg is érkeztek Karácsondra, hogy mindenkit a lehető legnagyobb megelégedésére ki tudjanak szolgálni. Összesen 4 tehergépjármű érkezett, melyek a terhelhetőségük erejéig zsúfolásig tele voltak az általunk kért rakományokkal. Mivel az adminisztrációval is időben elkészültünk, fél 9 körül már a kollégáim az étterem előtti téren felállított sátorban 6 asztalnál fogadták a várakozókat, akik rögtön, vagy minimális várakozás után sorra is kerültek. A 10 kilogramm burgonyát és az 5 kilogramm vöröshagymát szinte rögtön fel tudták venni, rövid sor inkább az almánál volt, mert a gyümölcs sérülékenysége miatt a termelők nem előre csomagoltan szállították azt, hanem a két féle típusú, összesen 5 kilogramm alma ott a helyszínen került kimérésre. A nem egészen 1100 lakott háztartásból délelőtt 9 órától 15 óráig közel 1000 háztartásból adták le az igényléshez szükséges kitöltött adatlapot, mely az elmúlt 13 évet összevetve is egyedülálló és hatalmas siker volt. Ezúton is köszönöm az előkészületekben, az osztásban közreműködő, és az adott napon dolgozó hivatali, intézményi és önkormányzati kollégáimnak a munkáját, valamint a Karácsondi Polgárőrség önkénteseinek a nap biztosításában, a forgalom irányításában való közreműködését – részletezte Földi Csaba.

A polgármester hozzátette, az élelmiszerosztás jól megszervezettségét mi sem bizonyítja jobban, mint a sok-sok pozitív és dicsérő visszajelzés.

– Szeretném hangsúlyozni, az önkormányzat szerette volna, ha mindenki él a lehetőséggel. Jómagam hálásan köszönöm, hogy valóban majdnem minden háztartás élt is a lehetőséggel. Nagyon örülök, hogy az időjárás is kegyes volt hozzánk, az akciónk közben pedig forró teával és forralt borral is készültünk, melyet sütemény mellett fogyaszthattak el a csomagokat átvevők – összegezte Földi Csaba.