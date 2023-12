Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad imázsába tartozik a téli lovasszánozás. Cseri Dávid igazgató elmondta, idén is befogták már a lovakat a szán elé, és elsősorban promóciós céllal hajtottak ki velük a hófehér tájba, remek fotók és videók születtek. Ugyanakkor a szánozást szolgáltatásként is kínálják, de ma már csak a falu környékén van erre lehetőség, ha van hó. Korábban ez megoldható volt Csipkéskúton is, de a szánt és a lovakat föl kellett vinni a fennsíkra, így ma ezt már nem vállalják. Szánozni egyébként kettes- és négyesfogattal is ki lehet próbálni.

Korábban videós cikkben írtunk már az Állami Ménesgazdaság kezdeményezéséről.