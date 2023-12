Az Eger Csillagai Díjjal is büszkélkedő Egri Road Beatles Múzeum, az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is minden nap várja a látogatókat az ünnepi időszakban is, tájékoztatta portálunkat Peterdi Gábor tulajdonos. Mint megtudtuk, a múzeum

- december 24-én 10.00 - 16.00,

- december 25-26-án 10.00 - 18.00,

- december 31-én 10.00 - 16.00,

- január 1-én 10.00 - 14.00

óra között látogatható lesz.