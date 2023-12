Bükkben kihagyhatatlan túracélpont a 815 méter magas Bél-kő megmászása, és a lábánál található Ciszterci Apátság megtekintése – írta Facebook oldalán az Aktív Magyarország. A túra útvonalát is közzétették. Mint írják, érdemes ezt a túrát választani, hiszen itt áll Magyarország egyetlen épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma.

„A Bükk egyik jellegzetes hegye a Bél-kő – a táj fölé tornyosuló sziklatömb legmagasabb pontjára vezet fel látványos gyalogtúránk, mely csodás építészeti remekműként számon tartott kolostortól indul. A torzó, melyet a cement gyártáshoz szükséges mészkő bányászata formált a hegyoldalból, most monumentális falként emelkedik az Eger-patak völgye fölé. Tanösvény vezet a legmagasabb pontra, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik az alattunk elterülő tájra. Látszanak a Bükk további híres csúcsai, a Mátra hegygerince és tiszta időben a Tisza-tó tükre is megcsillan a horizonton. Alatta erdei környezetben találjuk az egykori ciszterci apátok kolostorát, melyet fantasztikus arányokkal rendelkező, román stílusú épületként csodálhatunk meg. A ciszterci apátságtól indulva, a kanyargós szerpentinen – a Bél-kői tanösvényen – haladva jutunk el a 815 méter magasan fekvő kilátóhelyhez. A 6 kilométer hosszú, 7 állomásra felfűzött tanösvény bejárásához, az ismertető táblák megtekintéséhez 2-3 óra szükséges. A tanösvény a Bél-kő környékének kultúrtörténetét, a hegy földtani felépítését, növénytársulásait és a sziklagyepek védett növény- és állatvilágát mutatja be. A hegy tetejére érve páratlan látvány, Magyarország egyik legszebb panorámája tárul elénk. Innen a sárga háromszög jelzésű turistaúton lehet tovább kirándulni a Bükk-fennsíkra, Szilvásváradra, Felsőtárkányba, Szarvaskőre vagy vissza Bélapátfalvára” – írták a túráról.