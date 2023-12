A kommunikációs igazgató kiemelte, nagyjából kettő másodperc az a távolság biztonságosan, ameddig meg tudunk állni az előttünk lévő mögött, hogyha ő fékez, ezt tehát mindenképp érdemes betartani.

– A másik ok az, hogy nagyon sokan előveszik a telefont, és egy látott baleset miatt elkezdenek filmezni vagy fotókat készíteni. Ha biztonsággal el tudnának haladni a baleset mellett, akkor is lelassítanak, hogy elkészítsék a felvételeket, s emiatt a forgalmat is belassítják. Szintén az M3-ason történt olyan eset, hogy nem is volt baleset, de mivel sokan lassítottak, filmeztek, így nyolc kilométeres dugó alakult ki – jegyezte meg Szimicsku László a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapján közzétett videóban.