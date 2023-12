Sajnos, megkezdődtek a szilveszter előtti pufogtatások és tűzijátékok, számolt be szerda reggeli bejegyzésében a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány a közösségi oldalán.

– Ezért szeretnénk ismét felhívni a gazdik figyelmét, hogy már most figyeljetek kedvenceitekre! Éjszakára zárjátok biztonságos helyre. Kerítéseket átnézni, kutyusokat felszerelni bilétával, ha mégis megtörténne a baj. Chipeket ellenőriztetni, hogy működik-e, és be van-e regisztrálva. Sétáláskor ne engedjétek el pórázról őket. Félős kutyákat hámmal és nyakörvvel, ezeket összekapcsolva sétáltassátok! Már most rengeteg kutya elszökött sajnos, és még hol a szilveszter... Vigyázzon mindenki a kedvencére! – hangsúlyozza a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)