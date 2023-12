Marcipános szaloncukrot otthon is készíthetünk. Hozzávalók: 20 dkg hántolt mandula 15 dkg porcukor 1 kupica rum 20 dkg étcsokoládé kandírozott narancshéj

Elkészítés:

A mandulát porrá őröljük, majd hozzákeverjük a porcukrot. Egy kupica rumot adunk hozzá - az aromát érdemes kerülni, használjunk igazi rumot. Ezután éppen csak annyi vizet öntsünk a keverékbe, hogy összeálljon a massza. Fontos, hogy nagyon keveset kell adni, és lassan kell adagolni. Miközben kevergetjük, mehet bele a felaprított kandírozott narancshéj is. Kézzel megformázzuk a szaloncukrokat, majd egy sütőpapírra felsorakoztatjuk a majdnem kész édességeket. Gőz felett megolvasztjuk a csokoládét, és villa segítségével egyenként megmártjuk benne a desszerteket. Mindet visszatesszük a sütőpapírra, és megvárjuk, amíg megszáradnak. Hűtőbe is lehet tenni, de úgy kissé kifehéredhet a csokoládé. Mikor megdermedtek, szép csomagolópapírba csomagoljuk őket. Nem csak megenni és a karácsonyfa díszítésére alkalmas a házi szaloncukor, hanem ajándéknak is tökéletes.

