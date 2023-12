Szabó Vilmos, Rimóc polgármestere a közösségi oldalán számolt be a medveveszélyről - szúrta ki a Nool.hu.

„Felhívom a lakosság figyelmét, hogy ma reggel rimóci vadászok a Szarka-völgy környékén medvével találkoztak. Kérem önöket, hogy akiket ez a gyönyörű idő kirándulásra ösztönöz és járja a természetet, az legyen nagyon óvatos! A medve mozgástere több tíz kilométer is lehet, ezért bárhol felbukkanhat” – írta a polgármester a bejegyzésben. Ezt követően pedig a medvével való konfliktushelyzetek kezelésével kapcsolatban osztott meg tanácsokat.

Korábban már többször is írtunk portálunkon medveészlelésről, gyakran Heves megyében is megfigyelték a hatalmas ragadozót. Kérdés, most vajon merre folytatja útját, átcammog Heves vármegyébe is...?