– Önök nem láthatták vagy ismerhették meg az új körzetbeosztást és térképet. Köszönő viszonyban sincs a múlt körzeteivel, annak számozásával és utcáival. Vélhetően bizonyos érdekek is meghúzódhattak ennek megalkotásánál – írta Császár Zoltán tanácsnok Facebook oldalán az új választókerületi felosztással kapcsolatban. Mint ahogy arról már beszámoltunk, az egri Momentum bírósághoz fordult a felosztás miatt. Szerintük ugyanis az szándékosan nem kedvez az ellenzéknek és törvénytelen is. Erre reagált az önkormányzati képviselő is, kiemelte, hogy mindennek az ő körzete volt a legnagyobb vesztese.