– Rossz és manipulált, politikai érdekeket szolgáló az új választókerületi rendszer – mondta sajtótájékoztatón múlt héten Jánosi Zoltán, a Momentum Mozgalom egri elnöke és polgármesterjelöltje pénteken sajtótájékoztatón. Hozzátette, az Eger.hu oldalon lévő térkép nem fedi a valóságot szerintük. Az általuk észrevett szabálytalanságok miatt beadványt nyújtottak be a Miskolci Törvényszékhez. Mint mondta, van olyan terület ahol egy lépcsőház más körzetbe tartozik mint az épület többi része. Arról is beszélt, hogy az új rendszer kezel néhány anomáliát de közben újakat hoz létre: problémás az 1. választókerület például, ahol a Mikszáth Kálmán utca teljesen távol esik, mégis oda tartozik. A 8. választókerület ketté van vágva, illetve lakosságszámban ezres nagyságrendű különbség van egyes körzetek között. A külterükleti ingatlanokat is teljesen random osztották be, a Braun-völgy például a 3. Kertész utcai kerülethez van csatolva. A felsővárosi körzeteket teljesen szétbombázták, egyébként az egriek egyharmada él ott.