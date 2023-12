A mostani szezonban először mértek mínusz 20 foknál is hidegebbet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén található bükk-fennsíki Mohos-töbörben, számoltak be róla az ME Földrajz-Geoinformatika Intézet Facebook-oldalán.

Hétfőre virradóra a hőmérséklet a szél elálltával komoly esésbe kezdett, majd a legalacsonyabb hőfok mínusz 21,42 volt, amit mértek.

– A két méteren rögzített hőmérsékleti görbe látványosan prezentálja a Mohos-töbör mikroklímarendszerét jellemző rövid időn belüli drasztikus hőmérsékletváltozásokat – magyarázták.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: PixaBay)