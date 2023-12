Több száz gyerek lepte el szombat délelőtt a szihalmi Magyar-Tár-Házat, ahol megrendezték a Kis Bocs Mikulás ünnepséget. Köszöntőkkel kezdődött az esemény.

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő beszédében kitért rá, hogy ilyenkor advent idején mindannyian várakozunk, készülünk az ünnepekre lélekben, a gyerekeket pedig még az is foglalkoztatja, ellátogat-e hozzájuk a Mikulás.

– Szent Miklós sokat tett a rászorulók megsegítéséért, s köszönet illeti a Kis Bocs Egyesületet, amiért ezt a jó szándékot viszik tovább. Van, ahová nehezebben jut el a Mikulás, de most idehozta az ajándékait, hogy mindenki részesüljön belőle – jegyezte meg a térség országgyűlési képviselője.

Márkus János András, a Magyar-Tár-Ház igazgatója beszédében megjegyezte, örömmel tölti el a Kis Bocs Egyesülettel létrejött partnerségük, s ismét szívesen mondtak igen arra, hogy helyt adjanak a rendezvénynek.

A település polgármestere, Bóta József Sándor is mindenkinek jó szórakozást kívánt, s mint mondta, bízik benne, hogy minden gyermek szép élményekkel tér majd haza.

Több száz gyermek kapott ajándékot

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

Veres Péter, a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője ünnepi köszöntőjében kitért rá, mik az igazán fontos dolgok advent idején.

– Joggal merülhet fel a kérdés mindenkiben, hogy mire is vágyik igazán. Biztos vagyok benne, hogy sokan kapnak bátorságot, szorgalmat, valamint jókedvet, hogy a szomorú emberek is mosolyra derüljenek ilyenkor. Valakinek egy jó barátra van szüksége, akinek el tudja mondani örömét és bánatát. Ezeket a kézzel meg nem fogható kívánságokat is teljesíteni tudja, s bizonyos szinten a Mikulás bennünk is él. Mi is adhatunk, odafigyelhetünk másokra – jegyezte meg.

Veres Péter szavaiból az is kiderült, ő mit kérne ajándékba: szeretné, hogy az advent mindenki számára adjon erőt és lehetőséget arra, hogy elcsendesedjünk, befelé figyeljünk, és azt kívánja, figyeljünk oda embertársainkra, halljuk meg a segítségkérésüket.

A 18 éve megalakult Kis Bocs Egyesület elnöke, Galyasné Dósa Katalin nyitotta meg a rendezvényt. Kiemelte, a hangsúly azon van, hogy együtt tesznek a rászorulókért. Örömmel tölti el, hogy egyre több önkéntes csatlakozik hozzájuk, így több ezer embernek tudtak segíteni ebben az évben. Arra törekszenek, hogy jó példát mutassanak, és másokat is inspiráljanak arra, hogy segítsenek másokon.

A köszöntők után Kovács Henrik vezetésével a Szihalmi Fúvósok műsorát hallgathatták meg a vendégek.

A fúvósok különleges, elsősorban gyerekeknek szóló produkcióval készültek szombatra. A mesék világába repítettek el mindenkit. Felcsendültek például a Herkules és az Aladdin mesék dallamai, a háttérben pedig jeleneteket vetítettek a rajzfilmekből.

Ajándékok, kreatív sarok, kézműves foglalkozások, meleg kakaó és kalács, valamint Mikulás vonat és vásár is várt a résztvevőkre szombaton.

Karácsonyfa díszeket készítettek a kézműves foglalkozáson

A Kis Bocs Mikulás négyszáz gyermeket lepett meg ajándékkal. Szihalom után Füzesabonyba is ellátogattak az egyesület önkéntesei, hogy mosolyt csaljanak azoknak az arcára, akik nehéz anyagi helyzetük miatt nem kaptak volna meglepetést idén.

Ebben az évben összesen 25 millió forint értékben kaptak ajándékot a rászorulók a Kis Bocs Egyesülettől, a Lego Csoportnak és a Kárpátok Alapítványnak köszönhetően. Advent idején több ezer gyermeket tesznek boldoggá a csomagokkal.