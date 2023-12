Kőrösi Csaba, a Kerecsendi Polgárőr Egyesület elnöke közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy ez a tevékenység évek óta tilos! Azt írta, valószínű, hogy akik ezt csinálják, nincsenek tisztában tettük következményeivel. Jó, ha tudják, hogy már a petárda birtoklása is szabálysértési eljárást von maga után! A bírság összege százezres nagyságrendű is lehet. Arra kért minden szülőt, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében. A bírság összegét jobb dolgokra is el lehet költeni a mai gazdasági helyzetben. Abban bízik, eredményes lesz a felhívásuk. Ha nem, akkor számoljanak a következményekkel - zárta bejegyzését.

