Répáshuta: Egy igazán különleges esti csillagászati programot – annak zárásaként pedig egy túraestet – ígér a Bükki Csillagda. A délelőtt 11 órakor kezdődő esemény része a létesítmény komplex látogatása, túra a Bolygótúra tanösvényen, s az esti csillagászati program. Programjuk ajánlásában a szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy Csillagoségbolt-park nagyon kevés van Európában. Csak olyan helyszínek kaphatják meg ezt a neves elismerést, ahol nagyon kicsi a fényszennyezés mértéke, és gyönyörűen láthatók a csillagok. A túra alkalmával lebonyolított számos program közül talán az esti csillagászati megfigyelés ígérkezik a legizgalmasabbnak. A Csillagdához kapcsolódik a négy kilométer hosszú Bolygótúra tanösvény is, amely a környék természeti, földtani és kultúrtörténeti értékei mellett egy lejárható Naprendszer-modellt is tartalmaz. Erre is felhívják a figyelmet a program összeállítói. Ami pedig az esti csillagászati programot illeti: azt felhős ég vagy eső sem gátolhatja meg. Felhős idő esetén éjszakai tanösvénybejárást és élőszavas planetáriumi csillagászati bemutatót tartanak. Esős időben planetáriumi csillagászati bemutató, filmvetítés és a VR-eszköz-használat az alternatív program.

Szombat, december 30.

Kisnána: évbúcsúztató túrát szervez a Kisnánai Várért Alapítvány. Fél tízkor indul a 12 kilométeres gyalogtúra a vár előtti parkolótól a sárga sáv jelzésen a Csurgó-kút forrásához, az út nagy részén az Első-Tarnóca-patak mellett. A visszafelé tartó út ugyanez. A túravezető Csabai András lesz.

Sarud: 9 órától 14 óráig jótékonysági évzáró együttfőzésre hívja az érdeklődőket a sarudi Élményfalu a Varsa Élményporta területén. További részletek az esemény Facebook-oldalán tallhatók.

Vasárnap, december 31.

Eger: 6 órától 15 óráig ismét megtartják a hagyományos régiségvárást az Agria Park udvarán.

Hatvan: 19.00-tól a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban Aliennight & DiscosHit Legends Exclusive Szilveszteri Party-t tartanak. A fellépők közt szerepel az Ámokfutók, Bárány Attila, és DJ Junior is.